Пациенты с почечной недостаточностью теперь не будут ездить в другие регионы.

Нефрологи Владимирской ОКБ освоили перитонеальный диализ (ПД). Пациенты с почечной недостаточностью теперь не будут ездить в другие регионы для прохождения курса медицинской помощи.Петитонеальный диализ - это процедура искусственного выведения продуктов жизнедеятельности и лишней жидкости из организма. В брюшную полость через катетер заливается диализат. Далее, пройдя через брюшину, в раствор из крови поступают токсичные вещества. Медики заверяют, что способ является безопасным, дешевым и эффективным.«ПД позволяет людям сохранить привычный образ жизни и работать. Одно из основных преимуществ - отсутствие привязанности больного к диализному центру», - уточнила заведующая отделением диализа Екатерина Маркова.Уже четыре владимирца выбрали данный способ лечения. Ранее они были вынуждены ездить в Кострому.«Когда я поступил в больницу, то был в критичном состоянии. Сейчас – бегаю. Замечательно, что наши врачи применяют новые методы лечения», - поделился впечатлениями один из пациентов Евгений Марсельевич.Информацию о проведении ПД можно уточнить по телефону: 8 (4922) 40-71-94.