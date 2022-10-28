В нашем эфире - традиционный сетевой обзор . Всю неделю за интернет-сообществами нашего региона...

В нашем эфире - традиционный сетевой обзор . Всю неделю за интернет-сообществами нашего региона следила Мария Платанюк. Передаю ей слово.Газелям запреты - не указ, осенние коммунальные приметы, крестный ход в Киржаче с молитвой о победе и богатырские забавы в Гусе. Сетевое за неделю - прямо сейчас.(Инцидент Владимир)Возвращайтесь живыми! С победой!!! Пожелания нашим землякам. В пабликах -кадры проводов второго эшелона с владимирскими бойцами в зону СВО.И вновь - о помощи защитникам Отечества. (Киржач онлайн)В районных пабликах- рассказ о телеграм-канале "ЗаНаших 33 регион". И репост видео "Вестей". Светлана Чванова - руководитель волонтёрского центра рассказывает о том, что особенно нужно бойцам на передовой.(Инцидент Владимир)Акция по сбору вещей для мобилизованных прошла в Коврове. Почти 60 коробок с необходимыми вещами: от медикаментов до продуктов собрали неравнодушные ковровчане.Киржач онлайн рассказывает о духовной инициативе. (Киржач онлайн).В Киржаче состоялся крестный ход до храма Святителя Николая Чудотворца. Это было общее шествие с молитвой о победе России. Верующие подчеркивают: сейчас, когда стране угрожает опасность и требуется помощь свыше, они объединились в единой молитве о помощи воинам, защищающим рубежи России.(Подслушано в Муроме)Также жители региона продолжают писать письма поддержки нашим бойцам. Это послание, к примеру, от муромской студентки Виктории.(аккаунт губернатора Александра Авдеева)Губернатор Александр Авдеев в своём аккаунте рассказывает о масштабном обновлении коммунальной техники, которое ждёт регион. На её закупку в 2022-ом году направили 690 миллионов рублей. Техника пригодится круглый год - на строительстве и очистке дорог, планировке обочин, уборке снега, ликвидации борщевика(Подслушано Ковров)"Подслушано Ковров" рассказывает об эвакуации сразу нескольких школ города оружейников. Детей из-за сообщений телефонных террористов эвакуировали в разгар уроков.И вновь - о ситуации на Павловском мосту. На подъезде к нему установлен ограничен высоты. Однако, не всех запреты останавливают. Как, к примеру, водителя одной из газелей. Сбив ограничитель с северной стороны моста, он проехал с ним ещё несколько метров. Какой там счёт, не напомните, иронизируют ковровчане.Тревожное видео в муромском сообществе. И крик души водителей.(Подслушано Муром)Ещё раз объясните детям, как правильно переходить оживленную улицу!(Подслушано Ковров)В ковровском паблике- мусорный сигнал. Помойка, по словам жителей, перекрыла уже половину улицы МОПРа. ((Подслушано в Муроме))А в Подслушано в Муроме, напротив, кто-то вышел на субботник ночью.(Инцидент Владимир)В Инцидент Владимир - фотовопрос. Кто должен чиститьливнёвки от песка? А это фонтан возле ДК молодёжи. Сезон закрыт. Но мусора прибавляется. Вода уже цветёт и пахнет.(Подслушано в Гусе)А это уже Гусь-Хрустальный. Дорога между посёлками Гусевский и Новый. Ежегодная подсыпка щебнем, по словам людей, проблему не решает. Дорогу разбивает транспорт торфопредприятия.В гусевском сообществе- черно-белые кадры. Галерея от Мити Марёва- под названием "Моё видение" . И здесь же- снимок "Хватит про грибы". Хвалитесь, у кого какой корнеплод вырос. Эта морковь, к примеру, потянула на килограмм 300 граммов.Хотя и тихая охота продолжается.(Подслушано Собинка/ Лакинск // видео Александра Соломенникова)Посмотрите, какие белые ещё встречаются вблизи посёлка Ставрово Собинского района. А это инцидент Владимир. Вот так бобры подточили дерево почти под корень.(Подслушано Ковров)Подслушано Ковров делится кадрами солнечного затмения, которое можно было наблюдать в последнюю неделю октября.(Подслушано Кольчугино)В "Подслушано Кольчугино" - потрясающая осень от мэтра фотографии Петра Соколова.А это "бульваров золотистые мотивы" в Муроме- фото от Марины Тагуновой.В завершение выпуска - бодрые спортивные кадры из Гусь-Хрустального. (Подслушано в Гусе)Видео от Константина Фролкина - рассказ о богатырских забавах допризывной молодёжи. Это, к примеру, перетягивание каната.А это уже 15 школа. Флэшмоб "Поднимаем России знамя!". Ребята вместе со своим учителем Евгением Алфёровым заполняют каждую свободную минуту.Ваших интересных фото и видео, мы как обычно, ждём в нашей редакции. Подписывайтесь на страницу ГТРК "Владимир" ВКонтакте, следите за нами и в телеграм.Наш девиз неизменен - "ВестиВместе!"