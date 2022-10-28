От студенческого хора до одного из лучших музыкальных коллективов страны. В этом году...

От студенческого хора до одного из лучших музыкальных коллективов страны.В этом году владимирскому камерному хору "Распев" исполняется 35 лет.Завтра в Центре Культуры и Искусства на Соборной состоится юбилейный вечер, посвященный этому событию.За дирижерским пультом - бессменный руководитель "Распева", его основатель и вдохновитель, Наталья Колесникова.Она стала гостем нашей студии и рассказала, каким камерный хор встречает свой юбилей.