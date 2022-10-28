Эксперт поделилась мнением, каким рынок недвижимости будет в следующем году.
Эксперт поделилась мнением, каким рынок недвижимости будет в следующем году.
C начала
февральских событий в стране все сферы общественной и культурной жизни, экономики, в том числе и рынок
недвижимости и финансов подверглись серьезным изменениям. Из-за нестабильности россияне
оказались на пороге "страха неизвестности". Об этом сообщает издание .
Несмотря не небольшую стабилизацию положения к осени, продолжают появляться
новые обстоятельства, из-за которых граждане чувствуют себя недостаточно уверенно. Эта неуверенность влияет на покупательскую способность.
Цены на жилье в
2022 году прошли сразу несколько пиковых стадий, а покупатели сумбурно
принимали решения о покупке и продаже. Эксперты характеризируют рынок так: от безумной
активности до полного штиля.
Эксперт по недвижимости Ирина Кановас в разговоре с поделилась,
какими будут цены на жилье в 2023 году.
"Скорее всего в следующем году будет продолжаться падение", —
говорит Ирина. Глобального падения на 30,40 или 50% как в 2017 году ждать не
стоит, цитирует эксперта . Новые
условия уже прочно вошли в жизни россиян, поэтому и россияне привыкают к этой
действительности.
Напомним, что похожая ситуация развернулась в 2017 году. Тогда после роста спроса наступил сильный спад, а жилье уходило с рынка дешевле на треть.