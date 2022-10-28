Эксперт поделилась мнением, каким рынок недвижимости будет в следующем году.

Эксперт поделилась мнением, каким рынок недвижимости будет в следующем году.C началафевральских событий в стране все сферы общественной и культурной жизни, экономики, в том числе и рынокнедвижимости и финансов подверглись серьезным изменениям. Из-за нестабильности россиянеоказались на пороге "страха неизвестности". Об этом сообщает издание .Несмотря не небольшую стабилизацию положения к осени, продолжают появлятьсяновые обстоятельства, из-за которых граждане чувствуют себя недостаточно уверенно. Эта неуверенность влияет на покупательскую способность.Цены на жилье в2022 году прошли сразу несколько пиковых стадий, а покупатели сумбурнопринимали решения о покупке и продаже. Эксперты характеризируют рынок так: от безумнойактивности до полного штиля.Эксперт по недвижимости Ирина Кановас в разговоре с поделилась,какими будут цены на жилье в 2023 году."Скорее всего в следующем году будет продолжаться падение", —говорит Ирина. Глобального падения на 30,40 или 50% как в 2017 году ждать нестоит, цитирует эксперта . Новыеусловия уже прочно вошли в жизни россиян, поэтому и россияне привыкают к этойдействительности.Напомним, что похожая ситуация развернулась в 2017 году. Тогда после роста спроса наступил сильный спад, а жилье уходило с рынка дешевле на треть.