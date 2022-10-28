Алла Пугачева частенько покидает родные края.

Алла Пугачева частенько покидает родные края.Быть ребенком знаменитых родителей не просто – лучше всех об этом знает Кристина Орбакайте, мать которой была на пике популярности, когда она еще ходила в школу. Будущую звезду караулили у дома, в нее тыкали пальцем другие дети, а родная мама из-за плотного графика отреклась от родительских обязанностей. По рассказам знаменитой блондинки, Алла Пугачева, постоянно удирая из дома, в итоге отдала ее на воспитание бабушке.Сама Примадонна жила в шикарной квартире на Тверской, а Кристина Орбакайте – в районе у родственников, где ходила в школу. В общем, так было удобно для всех, в том числе и для маленькой будущей певицы, которая создала свой жизненный план – в нем переезд к матери был запланирован после окончания школы.Когда она стала взрослее и смогла самостоятельно передвигаться по городу, то навещать знаменитую родственницу стала чаще. В одном из интервью Кристина Орбакайте вспоминала, как сбегала к Алле Пугачевой и в выходные, и в каникулы. И даже приводила туда друзей, с которыми весело проводила время."Потихонечку, в общем, обживала новые хоромы, понимая, что когда-нибудь в них перееду окончательно", – вспоминала известная блондинка.Сейчас же мать и дочь очевидно видятся не часто, ведь, напомним, Примадонна уехала в Израиль, а Кристина Орбакайте осталась в Москве, где продолжает активно работать. Например, по данным , в скором времени с участием дочери Аллы Пугачевой выйдет новый фильм.