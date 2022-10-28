Еще шестеро вынужденных переселенцев из ДНР, прибывших во Владимирскую область, получили российские...

Еще шестеро вынужденных переселенцев из ДНР, прибывших во Владимирскую область, получили российские паспорта.Церемония вручения прошла в подразделении миграционной службы регионального УМВД. Вместе с документами новоиспеченные граждане России получили брошюру с текстом Конституции страны и произнесли слова присяги, как того требует процедура принятия гражданства. Всего с начала года в управлении по вопросам миграции приняли почти семьсот заявлений на получение гражданства. Вручили 187 паспортов и еще столько же подготовили для выдачи.- Всё это время мы, находясь в городе Владимире, видели отношение добросердечное и полиции, и простых граждан. Мы очень рады. Я думаю, что все жители ПВРа поддержат меня, все они очень рады, что мы оказались здесь. Мы наконец-то дома.Оксана Соколова, начальник отдела управления по вопросам миграции УМВД России по Владимирской области:- Все жители Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской, Херсонской областей могут обратиться в любой территориальный орган МВД на территории РФ в зависимости от своего фактического нахождения с заявлением о выдаче паспорта гражданина Российской Федерации.