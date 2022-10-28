Анастасия Волочкова рассыпалась в благодарностях за необычный вечер.

Анастасия Волочкова рассыпалась в благодарностях за необычный вечер.Эпатажнаябалерина Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками закулисьем благотворительногоспектакля, который прошел на площадке Известия-Холл. Несколько дней подрядбалерина разделяла с поклонниками хлопоты, связанные подготовкой к мероприятию,выбором костюмов и сбором декораций.Напоследней публикации Анастасия Волочкова в окружении многочисленных букетовцветов рассыпалась в благодарностях к зрителю. По ее словам, этот спектакль былвозможностью и подарком балерины обычным людям. Они получили позитивные эмоции,которых так не хватает в последние дни."Дорогиемои! Я такая счастливая! Все прошло просто грандиозно!" — громко заявилаблондинка. Волочкова добавила, что все букеты и декорации отправляются к нейдомой. Возможно, так артистка решила разнообразить интерьер своего особняка.Единственное,выбор расположения цветов для фотографии оказался неудачным. Оригинальный букетс разбухшим красным стручком красного перца оказался прямо под носом Анастасии.Неизвестно, кто стал автором такого своеобразного букета, но, если бы егоразрезали и поводили у лица — у балерины наверняка началась бы аллергия.