После драки в столичном караоке, Витасу светит уголовное наказание.

После драки в столичном караоке, Витасу светит уголовное наказание.Наднях в караоке-баре "Дуэтс" в Москве произошел конфликт между артистомВитасом (Виталием Грачевым, наст. имя артиста. — Прим. ред.) и сотрудникомМинистерства труда РФ Султаном Джандиговым. Драка закончилась травмой чиновника— у него повреждены слизистые глаз.ПротивВитаса заведено уголовное дело, однако вскрылись новые подробности следствия.Звездный адвокат Сергей Жорин в разговоре с заявил, что артист заступилсяза свою жену. Уже допрошены свидетели, которые сообщили подробности инцидента."Витас повелсебя достойно! Нарушил ли он при этом закон — решит суд", — сообщаетадвокат.Кромеэтого, эксперт подтвердил, что уголовное дело действительно возбуждено постатье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". В то же время юрист не понимает, зачемчиновник предал инцидент огласке. Если версия про супругу действительносправедлива, значит мужчина сам начал потасовку. Очевидно, что, если делорешится в пользу Витаса, репутация чиновника будет сильно испорчена.Напомним, что этоне первый случай публичной драки с участием Витаса. Ранее мужчине удавалосьотделаться небольшими штрафами.