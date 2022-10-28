70 лет на страже общественного порядка. Свой профессиональный праздник 29 октября отметят...

70 лет на страже общественного порядка. Свой профессиональный праздник 29 октября отметят сотрудники и ветераны подразделения вневедомственной охраны Росгвардии.Свое начало структура берет с октября 1952 года. В послевоенное время вопрос обеспечения безопасности стоял очень остро. Во Владимирской области вневедомственная охрана начала работу в декабре того же года. Вневедомственная охрана нашего региона традиционно показывает высокие результаты. По итогам этого года у владимирской службы - третье место среди субъектов Центрального федерального округа, после Москвы и Московской области.Александр Севостьянов начальник управления вневедомственной охраны войск Национальной гвардии РФ по Владимирской области:- Мы третье место после после двух вот этих серьезных субъектов центрального округа мы занимаем. Это наработки буквально не говорят о последних годах, это нарабатывалось десятилетиями. 70 лет все -таки мы уже профессионально занимаемся охраной имущества граждан.На торжественном собрании в Управлении Росгвардии поздравили сотрудников вневедомственной охраны. Благодарности получили 15 человек. Также к государственным наградам были представлены офицеры, проявившие смелость и отвагу при выполнении задач специальной военной операции. Все отличники службы награждены ценными подарками.Павел Колодкин начальник отдела комплексной защиты объектов и организации охраны объектов УВО ВНГ России по Владимирской области:- В такое, скажем так, не совсем легкое время для государства в том числе, хотелось бы пожелать стабильности в первую очередь. Что бы специальная военная операция в ближайшее время закончилась нашей победой, которая безусловна будет.