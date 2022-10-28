Было установлено, что заявитель в несовершеннолетнем возрасте остался без родительского...

Было установлено, что заявитель в несовершеннолетнем возрасте остался без родительского попечения.В 2015 году молодой человек был включен в список тех, кто нуждается в обеспечении жильем.По неизвестным причинам сирота так и не дождался квартиры.Прокуратура Владимирской области обязала администрацию Петушинского района обеспечить молодого человека жилым помещением по договору социального найма.Как итог: сироте всё же предоставили благоустроенное жильё, которое ему положено по закону.Фото: Pxfuel.com