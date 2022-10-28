Прокуратура внесла представление подрядчику, который занимается реконструкцией терапевтического...

Прокуратура внесла представление подрядчику, который занимается реконструкцией терапевтического корпуса «Ковровской больницы №1». Напомним, по контракту фирма "АСГ Техно Строй" должна была завершить работы до 21 сентября этого года.Их стоимость более восьмисот миллионов рублей. В сентябре гендиректор организации уже получил от прокуратуры предостережение о недопустимости срыва сроков сдачи объекта. Но акушерский корпус до сих пор не введён в эксплуатацию. Возбуждено административное дело. Подрядчику грозит наказание в виде штрафа в размере от однократного до трехкратного размера стоимости неисполненных обязательств.