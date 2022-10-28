Вязниковский районный суд приговорил местного жителя к году лишения свободы условно за то, что тот повредил два автомобиля. Об этом рассказали в пресс-службе облсудов. В конце января 2022 года

Вязниковский районный суд приговорил местного жителя к году лишения свободы условно за то, что тот повредил два автомобиля. Об этом рассказали в пресс-службе облсудов. В конце января 2022 года возмущенный тем, что водитель такси отказался его везти из-за состояния опьянения, мужчина начал пинать стоящие рядом с ним автомобили. Ущерб, причиненный, машинам оценили в 15 тысяч