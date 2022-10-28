Трагедия с участием Анны Большовой нанесла сильный удар по актрисе. Неравнодушные пытаются понять, почему несчастье случилось в судьбе жещины.

Трагедия с участием Анны Большовой нанесла сильный удар по актрисе. Неравнодушные пытаются понять, почему несчастье случилось в судьбе жещины.ДТП с участиемактрисы русских сериалов Анны Большовой громко прогремело во всех СМИ. Страшнаяавария произошла в Калужской области. Актриса сбила нетрезвого пешехода, иполученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.Убившей женщинуАнне Большовой светит серьезное наказание, если будет доказана ее вина. Сейчасследствие выясняет все подробности аварии. Кроме этого, вокруг актрисыразвернулась настоящая интрига — почему же в жизни молодой женщины произошлотакое событие.Ответ на этотвопрос попробовала дать Мирослава Коллавини — ясновидящая и участница проекта"Черное-белое" на Первом канале. Экстрасенсорные способностиМирославы предрекли Анне Большовой страшный финал.По словамясновидящей, в роду у актрисы были мужчины-разбойники. Из-за них на женскуюполовину семьи легло проклятие и тяжелый крест. Все женщины, родственницы АнныБольшовой, переживают несчастья и проблемы.Коллавинидобавляет, что ситуация Анны усугублена участием в секте с раннего возраста. Напомним, Большова до сих пор не общается с матерью из-за этого влияния."Не хочуозвучивать, но ее ждут новые трагедии. Анна Большова расплачивается за грехи своихпредков", — говорит экстрасенс. К сожалению, ясновидящая не рассказала,как актриса может снять с себя родовое проклятие.