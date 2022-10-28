По его мнению, бойцы довольны условиями проживания и подготовки.

Сенатор от Владимирской области Андрей Шохин по поручению Валентины Матвиенко посетил мобилизованных в Коврове. О поездке политик рассказал в своём Telegram-канале.Цель визита - проверить условия проживания военнослужащих и обеспеченность всем необходимым.«Поговорил с ребятами. Учебкой довольны. Боевая подготовка проходит в интенсивном режиме. Территория хорошо оснащена», - пришёл к выводам экс-мэр Владимира.Ранее владимирские бойцы, расквартированные в ковровской учебке, на здоровье и некачественное оказание медицинской помощи. По поручению губернатора в части 27 и 28 октября работают представители обладминистрации, которые разбираются в сложившейся ситуации.