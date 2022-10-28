Естественная красота Елизаветы Боярской не оставляет никого равнодушным.

Естественная красота Елизаветы Боярской не оставляет никого равнодушным.Актрисатеатра и кино Елизавета Боярская — обладательница необычной и запоминающейсявнешностью. Миндалевидные глаза, фарфоровая кожа и широкая улыбка — вототличительные черты девушки.Скромницаактриса редко попадает в скандалы, и все чаще предпочитает провести время ссемьей, нежели на светском мероприятии. Елизавета Боярская замужем за актеромМаксимом Матвеевым, вместе они воспитывают двоих детей.ДочьБоярского нередко радует поклонников новыми работами и проектами, но сейчас ЕлизаветаБоярская осчастливила солидного мужика весьма необычным образом. Она привела ввосторг стоматолога своей улыбкой."Природнаякрасота зубов, и, скорее всего, в детстве был хороший уход и стоматологическоелечение. Это все привело к прекрасному прикусу и идеальной улыбке", —восторгается врач-стоматолог Давид Григорян."Ничегоне надо поправлять в ее улыбке. Единственное, я бы придал зубам более светлыйцвет", — замечает врач. Стоматолог добавил, что Елизавета Боярская поддерживаеткрасоту зубов домашним уходом, своевременным лечением и комплексной гигиеной.Все это позволяет Елизавете замечательно выглядеть и демонстрировать своюулыбку. В общем, замечательный рот!