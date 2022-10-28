Главные новости к этому часу: - Адресная помощь. Погулять с ребёнком или наколоть дров - не...

Главные новости к этому часу:- Адресная помощь.Погулять с ребёнком или наколоть дров - не проблема. Как волонтёры помогают семьям мобилизованных земляков?- Вертикальный вызов.Кто быстрее до двадцать первого этажа? Владимирские огнеборцы приняли "вертикальный вызов".- Интересное в Сети.Помощь бойцам, богатырские забавы и урожайные рекорды. Что обсуждали и чем делились владимирцы в соцсетях на этой неделе?