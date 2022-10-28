Главные новости к этому часу:
- Адресная помощь.
Погулять с ребёнком или наколоть дров - не...
Главные новости к этому часу:
- Адресная помощь.
Погулять с ребёнком или наколоть дров - не проблема. Как волонтёры помогают семьям мобилизованных земляков?
- Вертикальный вызов.
Кто быстрее до двадцать первого этажа? Владимирские огнеборцы приняли "вертикальный вызов".
- Интересное в Сети.
Помощь бойцам, богатырские забавы и урожайные рекорды. Что обсуждали и чем делились владимирцы в соцсетях на этой неделе?