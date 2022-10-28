Подведем итоги дня вместе: - Попались! Их жертвы попались на классическую схему, а сами мошенники...

Подведем итоги дня вместе:- Попались!Их жертвы попались на классическую схему, а сами мошенники угодили в руки полиции. Во Владимирской области поймали телефонных аферистов.-Карибский кризис.Шестьдесят лет "Карибскому кризису". Во Владимире поздравили ветеранов-участников операции "Анадырь".-Добрый волшебник.Его называли главным сказочником Владимира. Во областном центре прошел вечер памяти режиссера кукольного театра Владимира Миодушевского.