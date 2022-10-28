Подведем итоги дня вместе:
- Попались!
Их жертвы попались на классическую схему, а сами мошенники...
Подведем итоги дня вместе:
- Попались!
Их жертвы попались на классическую схему, а сами мошенники угодили в руки полиции. Во Владимирской области поймали телефонных аферистов.
-Карибский кризис.
Шестьдесят лет "Карибскому кризису". Во Владимире поздравили ветеранов-участников операции "Анадырь".
-Добрый волшебник.
Его называли главным сказочником Владимира. Во областном центре прошел вечер памяти режиссера кукольного театра Владимира Миодушевского.