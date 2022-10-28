В Ковровском военном учебном центре, после сообщений в соцестях о массовом заболевании ОРВИ в одном...

В Ковровском военном учебном центре, после сообщений в соцестях о массовом заболевании ОРВИ в одном из расположений, проходит проверка. По поручению губернатора Александра Авдеева, на месте побывал начальник управления по работе с обращениями граждан Сергей Наумов.Как сообщает пресс-служба областной администрации, главврач Ковровской ЦРБ, вместе со служащими медсанбата провели осмотр военнослужащих- тяжелых больных не обнаружено.Сегодня в часть должна прибыть еще одна бригада врачей, так же ожидается приезд врио замгубернатора Константина Баранова и директора облздрава Артёма Осипова. Напомню ранее мобилизованные записали видеообращение в котором сообщили, что из ста двадцати пяти человек размещенных на одном этаже казармы, каждый второй страдает кашлем.