Певец и танцор Павел Соколов в 1991—1997 годы работал артистом балета в группе На-На, а потом стал и солистом. В коллективе он оставался до 2008 года. О том, как 48-летний артист сегодня ладит с 75-летним основателем На-На Бари Алибасовым, он рассказал в эксклюзивном интервью Дни.ру.

Певец и танцор Павел Соколов в 1991—1997 годы работал артистом балета в группе "На-На", а потом стал и солистом. В коллективе он оставался до 2008 года. О том, как 48-летний артист сегодня ладит с 75-летним основателем "На-На" Бари Алибасовым, он рассказал в эксклюзивном интервью "Дни.ру"."Мы с Бари остаемся в прекрасных отношениях, – заверил Павел Соколов. – Недавно звонил ему, общались, а он меня отчитал: "Сволочь! Почему не заезжаешь ко мне в гости?!"Павел соблюдается субординацию и уважение к старшим. "Я ему таким же образом не отвечаю, конечно, но признаю, что я засранец", – улыбается Соколов. "Да, засранец, забыл старика!" – отчитывает бывшего подопечного пенсионер Алибасов.Соколов сожалеет, что давно не навещал легендарного продюсера, предпочитая визиту телефонные созвоны. "Бари крутой, у него есть свои нюансы, сложности, он человек своеобразный, но создал такое, что уже несколько десятилетий гремит, и я рад, что был частью этого его огромного проекта", – улыбается Павел.Кстати, Соколов признается, что сегодня, спустя 14 лет после ухода из группы, он не против снова войти в ту же реку. "Можно приколоться, сделать какую-то коллаборацию, поучаствовать мне в каком-то их номере", – пояснил он.