Сотрудники уголовного розыска задержали курьеров телефонных мошенников. Случаи аферы были зафиксированы в Гусь-Хрустальном и Муромском районах. По версии следствия, неизвестный звонил

Сотрудники уголовного розыска задержали курьеров телефонных мошенников. Случаи аферы были зафиксированы в Гусь-Хрустальном и Муромском районах. По версии следствия, неизвестный звонил пенсионеркам, представлялся правоохранителем, и сообщал, что их близкий родственник совершил ДТП. Чтобы избежать ответственности, женщинам предлагали заплатить деньги. Суммы варьировались от ста до пятисот тысяч рублей. После ухода курьеров пострадавшие связывались со своими близкими