Личная жизнь актрисы Кристины Асмус находится под пристальным вниманием.

Личная жизнь актрисы Кристины Асмус находится под пристальным вниманием.Актриса театра икино Кристина Асмус прославилась ролями в сериале "Интерны", в экранизацииромана "Текст", а также браком с юмористом и резидентом Comedy Club Гариком Харламовым. Пара развелась почти два года назад и каждыйпотихоньку устраивает личную жизнь.Сейчас, послухам, Кристина Асмус встречается с коллегой по театру Романом Евдокимовым. Паруловили на личных праздниках, руку актрисы видели на фотографиях, а на днях вблоге Кристины и вовсе появился пост с новым бойфрендом.Судя по всему, навопрос с кем проводит время жених Асмус ответ простой — с самой Кристиной. Парагуляет по Михайловскому саду в Санкт-Петербурге и мило держится за руки.Поклонникиактрисы начали дружно поздравлять новую пару. Два года Кристине Асмус приписывалироманы то с Иваном Янковским, то с Данилой Козловским. Кажется, Роман сразустал любимчиком аудитории."Очень многолюбви", "Счастья! Вы прекрасны", — пишут фолловеры. Нашли и те,кому не понравилась фотографиями парочки. "Не в ногу идете… И телкакакая-то на куртке у него… Все не то, все не так", — написал один изподписчиков Кристины. Кристина Асмус пока никак не комментирует новыеотношения. Возможно, влюбленным нравится сохранять небольшую интригу.