Приём заявок заканчивается 31 октября.

Роман Кавинов, Дмитрий и Андрей Наумовы заявились на участие в конкурсе на должность главы Владимира. Как сообщают коллеги из «Зебра ТВ», комиссия приняла от претендентов все необходимые документы.Сейчас Роман Кавинов занимает пост заместителя председателя Законодательного Собрания Владимирской области. До 2013 года он возглавлял Вязники.Андрей Наумов работает на посту замдиректора департамента экономического развития.Дмитрий Наумов является главой администрации Гороховецкого района.Приём заявок закончится 31 октября. Итоги конкурсного отбора подведут 10 ноября. Далее горсовет путём голосования утвердит нового градоначальника.Напомним, что кресло мэра освободилось после ухода Андрея Шохина в Совет Федерации. Сейчас обязанности сити-менеджера временно исполняет