Актриса Юлия Пересильд оказалась в интересном положении.

Актриса Юлия Пересильд оказалась в интересном положении.ЮлияПересильд — российская актриса, согласившаяся ради съемок в фильме "Вызов"отправиться в космос. Всего на станции МКС она провела 12 дней. Такое путешествиеналожило на 38-летнюю артистку серьезный отпечаток. И хотя с моментавозвращения на Землю прошло уже больше года, здоровье Юлии сильно пошатнулось,и теперь она занимается его восстановлением.Недавноона пожаловалась на боли в шее, спине и голове. Причем, как утверждает ЮлияПересильд, три участка тела болят одновременно. Неудивительно, что дискомфортстал таким сильным, что ей пришлось обратиться к проверенному специалисту — терапевтупо имени Денис, сообщает .Вовремя сессии лысый мужик нагнул больную Пересильд через специальный тренажер,напоминающий перекладину. Так, позвоночник актрисы смог выпрямиться ирасслабиться. Такие упражнения на спину помогают размять зажимы нервов, а значит иизбавить отболи."Спасиботебе, ты всегда умеешь настроить на нужный лад и тело, и голову", —обратилась Юлия Пересильд к своему тренеру. Поклонники поддержали актрису ипожелали ей скорейшего восстановления.