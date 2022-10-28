Актриса Юлия Пересильд оказалась в интересном положении.
Актриса Юлия Пересильд оказалась в интересном положении.
Юлия
Пересильд — российская актриса, согласившаяся ради съемок в фильме "Вызов"
отправиться в космос. Всего на станции МКС она провела 12 дней. Такое путешествие
наложило на 38-летнюю артистку серьезный отпечаток. И хотя с момента
возвращения на Землю прошло уже больше года, здоровье Юлии сильно пошатнулось,
и теперь она занимается его восстановлением.
Недавно
она пожаловалась на боли в шее, спине и голове. Причем, как утверждает Юлия
Пересильд, три участка тела болят одновременно. Неудивительно, что дискомфорт
стал таким сильным, что ей пришлось обратиться к проверенному специалисту — терапевту
по имени Денис, сообщает .
Во
время сессии лысый мужик нагнул больную Пересильд через специальный тренажер,
напоминающий перекладину. Так, позвоночник актрисы смог выпрямиться и
расслабиться. Такие упражнения на спину помогают размять зажимы нервов, а значит и
избавить отболи.
"Спасибо
тебе, ты всегда умеешь настроить на нужный лад и тело, и голову", —
обратилась Юлия Пересильд к своему тренеру. Поклонники поддержали актрису и
пожелали ей скорейшего восстановления.