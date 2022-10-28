В Александрове под стражу заключили ранее судимого мужчину. Его обвиняют в убийстве знакомого.
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В Александрове под стражу заключили ранее судимого мужчину. Его обвиняют в убийстве знакомого.
Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Владимирской области.
25 октября этого года обвиняемый находился у себя дома и отдыхал вместе со своим случайным знакомым.
В какой-то момент застолье перешло в агрессию и настоящий конфликт.
По версии следствия, подозреваемый нанес приятелю не менее трёх ударов по голове молотком.
От полученных телесных повреждений потерпевший скончался через несколько часов в районной больнице.
В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Фото: Pxfuel.com