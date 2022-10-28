В Александрове под стражу заключили ранее судимого мужчину. Его обвиняют в убийстве знакомого. Об...

В Александрове под стражу заключили ранее судимого мужчину. Его обвиняют в убийстве знакомого.Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Владимирской области.25 октября этого года обвиняемый находился у себя дома и отдыхал вместе со своим случайным знакомым.В какой-то момент застолье перешло в агрессию и настоящий конфликт.По версии следствия, подозреваемый нанес приятелю не менее трёх ударов по голове молотком.От полученных телесных повреждений потерпевший скончался через несколько часов в районной больнице.В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Фото: Pxfuel.com