27 октября 2022 года (в 14:28) в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило...

27 октября 2022 года (в 14:28) в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме по адресу: Александровский район, город Карабаново, улица Западная, дом 8.На момент прибытия подразделений к месту пожара наблюдалось задымление в подъезде на 5-м этаже, сообщает пресс-центр МЧС России по Владимирской области.Специалисты не дали огню распространиться, и оперативно ликвидировали горение изоляции проводов в электрическом счетчике на площади 2 кв. м.Погибших и пострадавших нет. Сотрудники МЧС эвакуировали из подъезда 4 человека.К ликвидации пожара привлекались 4 единицы техники и 14 человек личного состава.Фото: Pxfuel.com