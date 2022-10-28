В Коврове в отношении подрядчика внесено представление и возбуждено административное дело за срыв сроков реконструкции корпуса ГБУЗ ВО «Ковровская многопрофильная больница №1». Об этом

В Коврове в отношении подрядчика внесено представление и возбуждено административное дело за срыв сроков реконструкции корпуса ГБУЗ ВО «Ковровская многопрофильная больница №1». Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Прокуратурой установлено, что в июне 2020 года между ГБУ ВО «Облстройзаказчик» и ООО «АСГ Техно Строй» заключен контракт стоимостью 805 млн рублей на выполнение работ по