Прокурор требует завершить реконструкцию здания.

Прокурор Коврова требует от подрядчика завершить акушерского корпуса. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.В июне 2020 года ГБУ «Облстройзаказчик» и компания «АСГ Техно Строй» заключили договор на реконструкцию терапевтического корпуса Ковровской ЦРБ под акушерский. Стоимость контракта превысила 805 млн рублей. Сдать объект предполагалось до 21 сентября. В прошлом месяце директор стройфирмы получил предостережение. Однако здание до сих пор не отремонтировано. Сумма неисполненных обязательств оценивается в 30 млн рублей.На организацию возбуждено административное дело. Подрядчику грозит крупный штраф.