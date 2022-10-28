В город оружейников приехал Владимир Гутенёв председатель комитета, первый вице-президент Союза...

В город оружейников приехал Владимир Гутенёв председатель комитета, первый вице-президент Союза машиностроителей России. В обсуждении принял участие губернатор области Александр Авдеев. Участники заседания отметили, что российская промышленность должна стать независимой от западных стран- прежде всего это касается робототехники, машино- и станкостроения. Так же в приоритете кадровая политика - молодежь необходимо заинтересовать техническими направлениями.