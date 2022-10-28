Губернатор Владимирской области — Александр Авдеев в своём официальном telegram-канале сообщил о...

Губернатор Владимирской области — Александр Авдеев в своём официальном telegram-канале сообщил о том, что в Мстёрском художественном музее теперь будет теплее и комфортнее.«Коллектив музея искренне болеет за своё дело. Просили меня помочь с оборудованием газового отопления. Основное помещение обогревалось электрокотлами, а это не только неудобно, не тот уровень качества, который нужен для сохранности экспонатов и комфорта посетителей, но и значительные расходы. Я поддержал инициативу музея...» - рассказал Александр Авдеев.С начала года музей посетили более 6400 туристов, в том числе по «Пушкинской карте».В 2022 году учреждение получило более 2,6 млн рублей на создание новой экспозиции. Работы уже ведутся, поделился губернатор.Фото: официальный telegram-канал «Авдеев. О важном»