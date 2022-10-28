С заявлением в полицию обратилась потерпевшая, которая сообщила о краже из ее дачного дома...

С заявлением в полицию обратилась потерпевшая, которая сообщила о краже из ее дачного дома велосипеда и профнастила. Материальный ущерб составил 8 000 рублей.На месте преступления полицейские обнаружили обертки от конфет, которые были направлены на генетическое исследование.Полученные результаты позволили установить личность предполагаемого вора. Им оказался ранее судимый 34-летний житель Петушинского района.Он был задержан и дал признательные показания.По словам мужчины, он проник в чужой дом, разбив стекло. Уходя, заметил на столе вазу с конфетами. Не удержался и съел несколько штук.Велосипед и профнастил мужчина продал, а деньги потратил.В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщается на официальном сайте Управления МВД России по Владимирской области.Фото: Pxfuel.com