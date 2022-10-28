В Петушинском районе полицейские нашли вора по генетическим следам на обертках съеденных конфет, которые он оставил на месте преступления. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по

В Петушинском районе полицейские нашли вора по генетическим следам на обертках съеденных конфет, которые он оставил на месте преступления. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по Владимирской области. В полицию обратилась женщина, заявившая о краже из ее дачного дома велосипеда и профнастила, общей стоимостью 8 тысяч рублей. Полицейские изъяли с места преступления улики –