Он украл из дачного дома велосипед и профнастил.

В Петушинском районе вора задержали благодаря генетической экспертизе. Подробностями раскрытия кражи поделились в УМВД по Владимирской области.В полицию обратилась женщина, которая сообщила о краже велосипеда и профнастила из дачного дома. Материальный ущерб составил 8 000 рублей.На месте преступления полицейские нашли улики – обертки от конфет. Исследования показали, что биоматериал принадлежит ранее судимому 34-летнему жителю района. После задержания подозреваемый признался в содеянном.Он проник в чужой дачный дом, разбив стекло. Уходя, мужчина увидел на столе конфеты, съел несколько штук, а фантики машинально выбросил. Краденое имущество злоумышленник продал. Пока его отпустили под подписку о невыезде, но теперь ему грозит реальный срок.