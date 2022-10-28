Ими оказались трое москвичей.

Во Владимирской области сотрудниками уголовного розыска задержаны курьеры телефонных мошенников. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УМВД.В октябре с заявлениями о хищении денег в полицию обратились пожилые жительницы Мурома и Гусь-Хрустального. Все по классике жанра: звонок, сообщение о ДТП, предложение отмазать родственника за деньги. Старушки ведутся и платят от 100 до 550 тысяч рублей. Деньги передавались курьерам.«После ухода незнакомцев пенсионерки связывались с родственниками и узнавали, что в аварию никто из них не попадал», - рассказывают в полиции.По приметам оперативники установили личности злоумышленников. Ими оказались двое москвичей 33 и 34 лет. Аферистов выследили. Полицейские задержали фигурантов в Петушинском районе, по пути в столицу.На допросе сообщники сдали главаря банды - 38-летнего земляка, предложившего заработать. Владимирские полицейские взяли и его. Мужчина рассказал, что лишь организовывал курьерскую работу, а большую часть средств переводил неизвестным, с которыми познакомился через интернет. Всего на совести москвичей восемь эпизодов мошенничества. По каждому возбуждено уголовное дело.Двое подозреваемых арестованы. В отношении третьего решается вопрос о заключении под стражу.