В пятницу в России зафиксировали 7606 новых случаев заболевания COVID-19. Также, как сообщает телеканал , число летальных исходов из-за ковида составило 78, что на четыре меньше, чем днем ранее. В ..

В пятницу в России зафиксировали 7606 новых случаев заболевания COVID-19. Также, как сообщает телеканал , число летальных исходов из-за ковида составило 78, что на четыре меньше, чем днем ранее.В Москве выявили 762 новых пациента с коронавирусом, в больницы доставили 116 человек. За сутки скончались девять человек. В Кузбассе число жертв ковида возросло на два, достигнув 2723 человек за все время пандемии. Об этом пишет .