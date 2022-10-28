Подъездные пути разбиты, на пруду сломана плотина, а из кранов течет ржавая вода. Жители села Старый Двор Суздальского района жалуются, что проблемы не решаются годами. Люди говорят, что

Подъездные пути разбиты, на пруду сломана плотина, а из кранов течет ржавая вода. Жители села Старый Двор Суздальского района жалуются, что проблемы не решаются годами. Люди говорят, что вынуждены пить техническую воду. Употреблять её опасно для здоровья, переживают селяне. От ржавчины портятся посуда, белье, одежда, выходит из строя бытовая техника. По словам местных, на все