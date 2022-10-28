Сегодня по поручению Губернатора Александра Авдеева в учебный центр в Коврове оперативно направлена...

Сегодня по поручению Губернатора Александра Авдеева в учебный центр в Коврове оперативно направлена экспертная группа врачей. Медики проверяют достоверность информации из открытых источников о массовой заболеваемости мобилизованных ОРВИ.В составе экспертной группы в центр подготовки прибыли ведущие специалисты-пульмонологи Областной клинической больницы и Областного фтизиопульмонологического диспансера, ковровские медики, они привезли с собой и специализированное оборудование. Возглавили комиссию врио заместителя Губернатора Константин Баранов и директор Департамента здравоохранения Артём Осипов, сообщила пресс-служба администрации Владимирской области.На территории учебного центра был развёрнут мобильный флюорографический пункт, помещения для проведения медосмотров бойцов. Осмотрены более 70 человек, у большинства выявлены простудные заболевания в стадии ремиссии. Всем проведена термометрия, взяты ПЦР-мазки на широкий спектр респираторных вирусов и проведено экспресс-тестирование на коронавирус (все результаты тестов на ковид – отрицательные). Флюорографией выявлено по одному случаю пневмонии и острого тонзиллита. По результатам осмотра врачи назначили заболевшим ОРВИ соответствующее медикаментозное лечение.«Тяжёлых заболеваний, требующих оперативных вмешательств, и случаев туберкулёза не выявлено. В основном имеют место сезонные заболевания. Привлечены также узкие специалисты – приём ведут хирург, травматолог. Есть в необходимом количестве койкоместа, чтобы пролечить заболевших. Инфекционной настороженности сейчас нет. Всего будут обследованы более 100 человек. Медики медсанчасти активно помогают. Будем осуществлять динамический контроль за ситуацией», - отметил Константин Баранов.«Лихорадки ни у кого не выявлено, однако двух пациентов мы отправили на допобследование в ЦРБ Коврова. В целом ситуация благополучная, бойцы настроены продолжать службу», - отметил заведующий отделением пульмонологии ОКБ Михаил Смирнов.Врио замгубернатора также добавил, что областная администрация на постоянной основе оказывает командованию части помощь в решении хозяйственных вопросов. В том числе в формировании запаса лекарств. Поставки не прекращаются. В достаточном количестве имеются лекарственные препараты, оборудование и расходные материалы, тесты. Медицинское обследование продолжится и завтра. Владимирские врачи вместе с военными медиками осмотрят всех мобилизованных военнослужащих.Накануне, 27 октября, учебную часть посетил начальник управления по работе с обращениями граждан Сергей Наумов. Он встретился с мобилизованными, выслушал их просьбы и претензии.Фото пресс-служба администрации Владимирской области