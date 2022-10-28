За хулиганство мужчина получил год условно.

В Вязниках пьяный мужчина повредил два автомобиля. За хулиганство он получил условный срок.Подвыпившего вязниковца возмутил отказ таксиста везти его из-за алкогольного опьянения пассажира. Клиент начал вымещать зло на автомобиле, при этом под горячую руку попала стоящая рядом машина. Ущерб от повреждений, нанесённых каждому из авто, превысил 15 тысяч рублей.Подсудимый признал свою вину. Судья приговорил его к году условно. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.