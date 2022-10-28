60 лет “Карибскому кризису”. Председатель облпарламента Владимир Киселев поздравил владимирских ветеранов с юбилеем операции “Анадырь”. Это кодовое название секретной

60 лет “Карибскому кризису”. Председатель облпарламента Владимир Киселев поздравил владимирских ветеранов с юбилеем операции “Анадырь”. Это кодовое название секретной операции по скрытной доставке и размещению на Кубе в 1962 году армейских боевых частей и подразделений во времена противостояния СССР и США. По итогам операции США пошли на переговоры по разоружению ракетных баз в Западной Европе