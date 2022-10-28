Владимирская область вошла в число лидеров по турпотоку среди регионов России и показала среди них наибольший прирост. Посмотреть на города «Золотого кольца» и другие ..

Владимирская область вошла в число лидеров по турпотоку среди регионов России и показала среди них наибольший прирост. Посмотреть на города «Золотого кольца» и другие достопримечательности в первом полугодии 2022 года приехало на 15% больше туристов, чем годом ранее.Выяснилось, что список самых популярных регионов за восемь месяцев этого года не изменился. Больше всего туристов принимают Москва, Краснодарский край и Санкт-Петербург — на них приходится 48% всего турпотока. Также в ТОП-10 входят Башкирия, Ставропольский край, Татарстан, Владимирская, Ростовская, Калужская и Тверская области. Из этого списка поток путешественников во Владимирскую область вырос больше всего - на 15%.Аналитики сервиса МТС Исследования считают, что рост интереса ко внутреннему туризму связан с ослаблением коронавирусных ограничений. Также на перераспределение турпотоков значительное влияние оказывают такие факторы, как ограничение авиасообщения с рядом стран, сложности с получением виз, невозможность платить за границей российскими картами и рост стоимости зарубежного отдыха.«Мы делаем большой вклад в развитие инфраструктуры для туризма, потому что основной поток путешественников складывается из «цифровых» регионов - Москвы, Санкт-Петербурга, других городов европейской части России, Юга, Урала и Сибири, которым важно быть постоянно на связи и в сети. Поэтому мы активно расширяем зону покрытия LTE, «прокачивая» самые популярные трассы и маршруты. С запасом емкости работает телеком-оборудование в городах «Золотого кольца», в историческом центре Владимира, Коврова, мы полностью модернизировали сеть во всем Муроме, «прокачали» трассы М-7 «Волга», Р-125, Р-72, Р-76 и многие другие важные для развития туризма места», - рассказал директор филиала МТС в г. Владимир Алексей Савушкин.Интересно, что россияне в 2022 году стали планировать поездки заранее: если в 2021 году бронировали гостиницы в среднем за неделю до даты въезда, то в 2022 этот срок составляет уже десять дней. При этом, по данным сервиса МТС Travel, россияне стали чаще выбирать бюджетные варианты жилья. Доля отелей в общем объеме бронирований сократилась на 8%. Эту часть туристов «перетянули» на себя объекты малого номерного фонда – мини-отели и гостевые дома: на них пришлось 17% от всех бронирований в январе-августе 2022 года. Значительно выросла доля хостелов – если в 2021 году на них приходилось 0,7% всех бронирований, то в текущем году уже 2,5%. Половина туристов выбирает бюджетные трехзвездочные гостиницы, 36% бронирований приходится на отели класса «четыре звезды», 9% — на отели с одной и двумя «звездами» и только 5% — на пятизвездочные отели. Подобные тренды характерны и для Владимирской области.