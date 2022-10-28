Ленинский районный суд города Владимира признал 35-летнего мужчину виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть 82-летней женщины в ДТП около отделения

Ленинский районный суд города Владимира признал 35-летнего мужчину виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть 82-летней женщины в ДТП около отделения полиции в Юрьевце. По данным суда, 21 мая 35-летний водитель «Приоры» наехал на пенсионерку, переходившую дорогу по пешеходному переходу. Сотрудники ГИБДД установили, что мужчина был пьян. Пожилая женщина впоследствии скончалась в