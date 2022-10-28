Завтра врачи проведут углублённые медосмотры.

Владимирские власти помогут заболевшим мобилизованным, находящимся в Коврове. Ранее бойцы пожаловались на качество медпомощи в учебке.В соцсетях появилось видео, на котором военнослужащие рассказывают, что с 12 октября 125 человек находятся в помещении, приспособленном под 60. Солдаты сообщили, что у них появились симптомы простуды, но должного лечения они не получают.«Заболевшим колют антибиотики, а также дали направление на флюорографию. Снимки посылают делать самостоятельно в Коврове», - подчеркнули владимирцы.По поручению губернатора на место выехал начальник управления по работе с обращениями граждан Сергей Наумов. Он выслушал их просьбы и претензии. Одновременно в учебный центр прибыл главврач Ковровской ЦРБ. Вместе с медиками санчасти он провёл первичный осмотр пациентов. Тяжёлых больных не выявлено.«Мы постоянно оказываем командованию части помощь в решении хозяйственных вопросов, в том числе с лекарствами. Поставки не прекращаются. В связи с запросом мобилизованных о прохождении флюорографии готовы предоставить транспорт для доставки их к месту проведения обследования», - резюмировали в пресс-службе главы региона.Завтра замгубернатора Константин Баранов, директор департамента здравоохранения Артём Осипов и бригада врачей вместе с оборудованием отправятся в город-оружейников для продолжения медосмотра военнослужащих.