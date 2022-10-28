Госдума рассмотрит два законопроекта, которые меняют правила допуска автомобилистов к управлению машинами.

Владимирским водителям могут начать выдавать медсправки в электронном виде. Об этом сообщает РИАГосдума рассмотрит законопроекты, которые меняют правила допуска автомобилистов к управлению машинами. Бумажные заключения, которые сейчас выдаются по итогам прохождения медкомиссии, могут перевести в электронный формат. Таким образом, ГИБДД сама сможет запросить информацию о водителях, которым больше не потребуется таскать с собой медсправки.Если впоследствии у человека обнаружат серьёзные заболевания, то ему придётся пройти внеочередную проверку. В случае подтверждения диагноза госавтоинспекция сможет аннулировать водительские удостоверения таких граждан.