Госдума приняла документ в третьем чтении.

В ближайшее время статус добровольцев будет приравнен к военнослужащим по контракту. Об этом в своём аккаунте соцсетях сообщил Игорь Игошин.«Закон принят в третьем чтении. Он закрепляет статус добровольческих формирований, регулирует вопросы их материального и технического обеспечения, а также перечень социальных гарантий, положенных добровольцам и членам их семей», - подчеркнул парламентарий.Нормативный акт вступит в силу с момента опубликования. Он будет распространяться на всех, кто участвует в СВО с 24 февраля текущего года.