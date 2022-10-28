Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 85 регионам России, включая Владимирскую область, 58,5 млрд рублей на увеличение зарплат медицинских сотрудников. Наш

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 85 регионам России, включая Владимирскую область, 58,5 млрд рублей на увеличение зарплат медицинских сотрудников. Наш регион получит 488 млн рублей. Эти деньги должны пойти на увеличение дохода врачей, фельдшеров, медсестер и других медработников. В правительстве это объяснили тем, что зарплаты медиков должны соответствовать средним ежемесячным доходам по