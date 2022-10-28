Режиссер, драматург, кукольник и просто волшебник. Это все о нем заслуженном артисте России...

Режиссер, драматург, кукольник и просто волшебник. Это все о нем заслуженном артисте России Владимире Георгиевиче Миодушевском. Его не стало 40 дней назад. Во Владимире в ОДРИ состоялся вечер его памяти. Репортаж Веры Куликовой.Его не стало 18 сентября этого года. Владимир Миодушевский 20 лет проработал главным режиссером Владимирского областного театра кукол. Поставил больше сотни спектаклей, написал десятки пьес. Владимир Георгиевич владел искусством разговаривать с маленькими зрителями. Ирина Попова, директор театра рассказывает, совсем недавно к ней подошли уже взрослые женщины и поблагодарили за возвращение в детство. Такое впечатление на них произвела сказка Миодушевского.Ирина Попова, директор Владимирского областного театра кукол:- Для театра кукол -это большая потеря, большая утрата, с которой мы не можем смириться как сейчас я думаю, так и долгое время мы будем это вспоминать. В репертуаре нашего театра до сих пор идут спектакли Владимира Георгиевича. Это порядка 15 спектаклей, которые составляют не только золотой фонд нашего театра, но и всей Российской Федерации.С творчеством доброго сказочника и художника знакомы были и за рубежом. Свидетельство тому слова признания присланные из десятка стран. Они вошли в фильм, который сделала дочь Владимира Миодушевского в память об отце.Исаак Пекарь , артист театра кукол (Израиль):- Ты для меня и сейчас существуешь, как говорится в живом плане. Правда, есть единственный нюанс. Не будет больше уже того водопада твоих замечательных картинок, и я не смогу тебе признаться, что не поспеваю ставить под ними лайки!Дидье Делануа, художник (Франция):- Он был необычайным мастером , искусство которого заключалось в том, что своими спектаклями он делал так , что на наших лицах и в наших душах появлялись краски радости и свет счастья.Тамара Миодушевская- дочь режиссера говорит, что последние 10 лет Владимир Георгиевич хотя и не жил во Владимире, но душой был с ним до конца. Каждый день были и звонки из театра, разговоры о спектаклях. Он любил город, своих зрителей и коллег. Несмотря на то, что в последние годы Владимир Георгиевич был прикован к постели, он много рисовал, писал пьесы и даже ставил спектакли по интернету. Во Владимир дочь режиссера привезла выставку работ Миодушевского и книги, которые он написал.Тамара Миодушевская, дочь заслуженного артиста России Владимира Миодушевского:- Появилось на 40 дней сорок работ, часть из них представлено впервые. Это графические работы из цикла несостоявшиеся встречи, которые рисовал его друг Михаил Копьёв, семейный портрет. Моя мама и папа и последняя работа папы, которую он написал за день до смерти.Не только талант, но и личные качества, доброта отличали Миодушевского. Он был хорошим другом и верным товарищем.Николай Виноградов, губернатор Владимирской области с 1997 по 2013 гг, Почётный гражданин Владимирской области:- Человек превосходный по своим качеством в целом. /Людей по жизни встречалось много, но то , что я не ошибся в оценке Владимира Георгиевича это однозначно.Участники вечера памяти предложили присвоить владимирскому театру кукол имя Владимира Миодушевского.Владимир Малыгин, доктор филологических наук:- Это могло быть хорошим вложением в ту большую очень память, которую сегодня мы все имеем по отношению к этому замечательному человеку.Теперь дело за общественными организациями, коллективом театра, и союзом театральных деятелей. Спектакли замечательного сказочника сейчас идут на многих сценах. Сказка "Морозко" в постановке Миодушевского не сходит со сцены областной филармонии. Артисты уверены, что появятся и новые постановки. Творческое наследие режиссера и драматурга огромно.Вера Куликова, Илья Хлудов. Вести-Владимир.