«Энергосбыт Волга» требует привлечь нарушителей к ответственности.

Владимирские энергетики направили в МВД 121 заявление о самовольных подключениях. «Энергосбыт Волга» требует привлечь нарушителей к ответственности.Часто такие «врезки» выполняются кустарно, что может привести к короткому замыканию, возгоранию и несчастным случаям. Кроме того, злостные нарушители вредят соседям.«Снижается качество электроснабжения, скачет напряжение, ломается бытовая техника. Бывали случаи, когда должники самовольно подключались через общедомовой прибор учёта. В этом случае платить за свет приходилось всем жильцам», - уточнили в компании.За несанкционированное подключение к сетям на физлиц налагается штраф от 10 до 30 тысяч рублей. Жаловаться на недобросовестных абонентов можно в офис ресурсоснабжающей организации.