Документ выдан почти 200 вынужденным переселенцам.

Во Владимирской области 700 беженцев из новых регионов РФ подали заявления на получение российского гражданства. Об этом рассказали в УМВД по Владимирской области.Полицейские уже вручили 187 паспортов. Накануне документы получили ещё шесть вынужденных переселенцев из ДНР.«Во время принятия гражданства они произнесли слова присяги, подтвердив намерение соблюдать Конституцию и законы России, уважать ее культуру, историю и традицию», - рассказали владимирские полицейские.Они поблагодарили сотрудников МВД за оказанную помощь, понимание и содействие.