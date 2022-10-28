Администрация Владимирской области рассказала о том, как проходит выплата регионального денежного довольствия участникам СВО. Региональную единовременную выплату по 100 тысяч рублей уже

Администрация Владимирской области рассказала о том, как проходит выплата регионального денежного довольствия участникам СВО. Региональную единовременную выплату по 100 тысяч рублей уже получили контрактники, добровольцы и 97% мобилизованных. Несколькими днями ранее губернатор Авдеев говорил о 35 бойцах, не получивших выплату. По поводу добровольцев в пресс-службе Белого дома добавили следующее: «Всем, на кого облвоенкомат подал списки,