Днём 29 октября в регионе прогнозируется до +10 градусов тепла.

Во Владимирской области в выходные потеплеет до +10 градусов. Ожидается усиление ветра и резкая перемена давления.Днём 29 октября в регионе прогнозируется до +10 градусов тепла. Однако уже в воскресенье возможен мокрый снег и похолодание. Скорость ветра усилится до 8-10 метров в секунду, местами порывы будут достигать 16 м/c.В ближайшие дни владимирцев могут беспокоить сильные перепады атмосферного давления. Сначала оно резко упадёт, а потом вырастет. Метеозависимые люди почувствуют недомогание.